Fátima Lopes contou aos seguidores ontem, dia 26 de março, que tem um novo livro para ser lançado.

A apresentadora escreveu 'O Amor Mora no Andar de Cima', um "livro dedicado às pessoas que se atrevem a deixar o amor entrar, com uma história que cruza vidas e sonhos muito diferentes", fez notar numa nova partilha feita nas redes sociais.

"Estará em pré-venda a partir do dia 1 de abril! Fico à espera do vosso feedback", concluiu a comunicadora, atualmente com 54 anos. Ora veja:

Leia Também: "Vem aí um rapaz". Cláudio Ramos desvenda mistério