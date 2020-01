Fátima Lopes aproveitou o início do programa 'A Tarde é Sua', da TVI, para fazer um agradecimento a todos os que a ajudaram nas horas difíceis que viveu com o desaparecimento do seu cão. Brownie desapareceu em Ourém, acabando por voltar a casa 48 horas depois.

O alerta foi dado pela sua filha mais velha. Assim que tomou conhecimento do que estava a acontecer, a apresentadora deixou os amigo no Alentejo, onde se encontrava a passar a Passagem de Ano, e foi em direção a Ourém para ajudar nas buscas.

"Tenho ainda muita dificuldade em falar sobre isto, primeiro porque não dormi, estou aqui sem dormir, depois porque chorei como nunca tinha chorado nos últimos tempos", lembrou Fátima sem conseguir esconder a emoção.

Brownie regressou à mesma casa de onde tinha desaparecido. Apesar de ter ficado com ferimentos numa das patas, o fiel amigo da estrela das tardes da TVI já se encontra a recuperar.

"Eterno obrigada a todos. Vou dando notícias do Brownie", lê-se na legenda de uma imagem que mostra o 'cãopanheiro' de Fátima já na sua companhia.

