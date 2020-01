Depois de 24 horas de angústia, Fátima Lopes pode finalmente respirar de alívio. O cão, Brownie, desapareceu esta quarta-feira em Ourém, mas já regressou para os braços da dona.

Embora esteja ferido, o animal encontra-se em segurança e a apresentadora descansa os fãs garantindo que o cão está a caminho do veterinário e que os ferimentos não são graves.

"O BROWNIE APARECEU. Está com uma pata muito magoada e está agora a caminho do veterinário, mas apareceu", afirmou.

O rosto da TVI agradeceu profundamente o apoio e ajuda dos seguidores durante o desaparecimento do animal: "Obrigada a todas as pessoas incansáveis que nos ajudaram a procurá-lo! Assim que tenha notícias do estado dele, partilho convosco. Obrigada, obrigada, obrigada".

