Esta sexta-feira, dia 10, como já se tornou habitual no programa 'A Tarde é Sua' foi feito mais um teste na 'Máquina da Verdade'. Desta vez a convidada foi Rosa, uma senhora que pretendia provar que não tinha envenenado o marido.

Já depois do teste e de ter provado que não estava a mentir, Fátima Lopes chamou a atenção Rosa pelo facto desta não se querer divorciar apesar do marido já estar a viver com uma outra mulher.

"Essa mentalidade já lá vai. Manter o quê, manter a fachada? O que a senhora me está a dizer é que prefere continuar infeliz agarrada a uma pessoa assim no papel só para cá fora se diz que 'são casados'", afirma.

"Vou-lhe dizer uma frase que me disse o meu padre: 'Nós nascemos para ser felizes e Deus quer-nos felizes'. Isso que a senhora está retratar não é viver, é sobreviver. O casamento pressupõe que nos tratem bem e que nos amem, se não tratam bem 'porta da rua, serventia da casa'", adianta.

"Não cumpri duas vezes [o juramente da igreja], porque já me divorciei duas vezes. Acha que eu tenho menos valor por ser divorciada duas vezes? Somos duas mulheres, a Rosa merece ser feliz, eu também", completou.

Veja o momento aqui.