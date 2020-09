A ausência de Ana Garcia Martins como comentadora do 'Big Brother - A Revolução' continua a ser contestada por muitos dos seus admiradores.

Tal ficou uma vez mais evidenciado numa das publicações que a influencer fez na sua conta de Instagram precisamente a propósito do programa.

"Fui muito feliz e diverti-me MUITO nas galas do Big Brother, mas este continua a ser o sítio onde mais gosto de assistir ao programa", notou na legenda de uma fotografia onde aparece a assistir à estreia.

Desde logo surgiram diversos seguidores que lamentaram este afastamento.

"Sem ti não vai ser a mesma coisa!", "Sem Pipoca, sem Cláudio não vejo! Mas é que não vejo mesmo!", "Espero que faça parte nesta edição!! Foi sem dúvida a cereja no topo do bolo no BB2020", foram alguns dos comentários.

Importa notar que hoje, Ana Garcia Martins irá estar no programa 'Você na TV' à conversa com Manuel Luís para falar da sua nova função neste reality show.

Leia Também: 'Pipoca Mais Doce' pode ter nova função no 'Big Brother - A Revolução'