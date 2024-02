Após dias de especulação, eis que os fãs de Beyoncé receberam a notícia mais desejada: a artista irá lançar um novo álbum.

O anúncio foi feito no Super Bowl, durante um momento no qual a cantora surge com o comediante Tony Hale.

Entretanto, a novidade foi confirmada no website oficial de Beyoncé. Na Internet foram igualmente divulgados dois novos singles: 'Texas Hold EM' e '16 Carriages'

'Act II', nome do novo disco, será lançado no dia 29 de março.

Conforme destaca o The New York Times, esta será a segunda parte de 'Renaissance', álbum lançado em 2022.

