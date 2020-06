Os seguidores de Camille Gottlieb, de 21 anos, voltaram a ficar impressionados com as suas semelhanças com a avó, a atriz Grace Kelly, que morreu em 1982.

A motivar as comparações está uma nova foto da filha da princesa Stephanie, partilhada na sua conta oficial de Instagram.

Antes de ver a imagem que prendeu a atenção dos fãs, recorde-se que Camille é a filha mais nova da Princesa Stephanie - fruto do seu relacionamento com o segurança Jean-Raymond.

