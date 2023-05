Os fãs da realeza acreditam que o rei Carlos III foi aconselhado a esconder os seus 'dedos de salsicha'.

Isto porque em novas fotografias divulgadas antes da coroação, que irá acontecer no próximo sábado, dia 6 de maio, o monarca aparece com as mãos atrás das costas ou colocadas nos bolsos.

Veja abaixo:



© Getty Images

Foi depois da morte da rainha Isabel II, em setembro do ano passado, que os 'dedos de salsicha' de Carlos III ficaram no centro da atenções. Mas este não é um problema recente, pois em 2012 o então príncipe Carlos já se tinha rido dos próprios 'dedos de salsicha'.

A família real nunca se pronunciou sobre o tema, mas já houve especialistas que enumeraram algumas possíveis causas, como por exemplo a retenção de líquidos.

