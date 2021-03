Os fãs de Naya Rivera ficaram chateados por a Recording Academy não ter incluindo a falecida atriz no segmento In Memoriam, na gala da entrega dos prémios Grammy, que decorreu este domingo, 14 de março.

A artista - que morreu em julho do ano passado - foi indicada a dois prémios Grammy - em 2011 e 2012 - como parte do elenco da série 'Glee', na categoria de Best Pop Performance by a Duo or Group, com 'Don’t Stop Believin', e na categoria de Best Compilation Soundtrack for Visual Media, com 'Glee: The Music, Volume 4'.

No entanto, na 63.ª edição da gala não esteve entre os homenageados pela Academia, que recordou artistas e profissionais da indústria musical que morreram no último ano.

Perante o sucedido, rapidamente os fãs de Naya recorreram às redes sociais para mostrar o seu desagrado.

"Estou tão dececionado com os Grammys por não terem incluído a Naya Rivera que tanto deu à indústria da música", disse um internauta no Twitter.

"Já que a academia não incluiu a Naya Rivera nos tributos dos Grammy, por favor, parem um pouco para pensarem nela hoje", disse outro.

"A Naya Rivera foi deixada de fora do In Memoriam... não me está a cair bem", escreveu outro seguidor, entre as muitas reações que se podem ler nas redes sociais.

Recorde-se que Naya Rivera morreu acidentalmente afogada enquanto passeava de barco com o filho, Josey, no Lago Piru. A artista tinha 33 anos.

Leia Também: Filha de Beyoncé e Jay-Z também foi premiada nos Grammy

Leia Também: Grammy 2021: Os looks que passaram pela red carpet