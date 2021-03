A filha de Beyoncé e Jay-Z ganhou o seu primeiro Grammy este domingo, 14 de março, com a música 'Brown Skin Girl' a ganhar na categoria de Melhor Videoclipe.

Blue Ivy Carter, de 9 anos, - que foi creditada pela composição do tema - tornou-se assim a segunda artista mais jovem a ganhar um prémio Grammy, como destaca a CNN.

Recorde-se que este recorde é de Leah Peasall, que recebeu um Grammy em 2001, aos 8 anos.

'Brown Skin Girl' é um tema que faz parte do álbum 'Lion King: The Gift' de Beyoncé. O vídeo da música, que estreou no verão do ano passado, é protagonizado por Lupita Nyong'o, Kelly Rowland e outro famosos. O single também pertence aos artistas Saint Jhn e Wizkid.

Leia Também: Grammy 2021: Os looks que passaram pela red carpet

Leia Também: Artistas femininas são as grandes vencedoras dos Grammy 2021