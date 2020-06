A fotografia em que Cristina Ferreira aparece com o rosto totalmente ao natural, partilhada no fim de semana, continua a gerar burburinho. Esta quinta-feira, dia 18, Pedro Granger recorreu às redes sociais para se mostrar revoltado com as críticas à apresentadora.

"Movimento TINAGER (Tininha+Granger). Em nome da saúde mental. Como se já não tivesse problemas que cheguem, hoje ao pequeno almoço dou por mim a ler um monte de parvalheiras sobre esta fotografia da Cristina (que 'by the way' está uma gatinha como de costume). Eu, por exemplo, estou bem pior com a minha barriguinha de quem não pode treinar muito que ainda está em fisioterapia de uma queda de mota", começou por escrever.

E continuou, mostrando-se exausto com a cultura da imagem que persiste em alimentar preconceitos no panorama televisivo nacional - uma realidade que afirma acompanhar de perto.

"Acho ótimo que se maquilhem e que vão ao ginásio e trinta por uma linha. Até eu já fui obcecado. Mas CHEGA desta cultura televisiva e de imprensa onde chego a ter colegas de vinte e poucos anos a por botox na cara e a maquilhar os abdominais antes de cenas em tronco nu. CHEGA de atrizes quase tão maquilhadas como no Dallas. Chega de impingir aos teenagers do nosso país uma falsa normalidade de corpo e de beleza. Em todo o mundo, nos programas e séries, há magros, gordos, altos, baixos, velhos, novos, giros, feios, com músculos e sem músculos. Daí o sucesso da Netflix, HBO e companhia", sublinhou.

O ator chamou ainda a atenção dos diretores das estações televisivas, como Daniel Oliveira (SIC) e Nuno Santos (TVI) para esta realidade, frisando que parte da mudança é da sua responsabilidade: "Vocês sabem que são bons no que fazem. Isto de normalizar está muito nas vossas mãos também".

"Nunca a faixa de ataques de ansiedade, SUICÍDIOS, burnouts entre jovens esteve tão alta por razões relacionadas com a imagem exterior que os outros têm de nós. Vamos todos juntos fazer alguma coisa [...] Mas a sério, vamos dar espaço, lugar e contexto a tudo e todos. Quanto aos que acham que me estou a aproveitar deste assunto e aos haters, Peço desculpa, mas vão à m***** [...] a quem me aconselhou a não pôr este post por ir perder trabalho, paciência", rematou.

