Estreou este sábado, dia 17 de abril, o novo programa de humor da TVI. 'Betclic Mano a Mano' é o nome do formato, apresentado por 'Pipoca Mais Doce' e Gilmário Vemba, "onde humoristas e figuras públicas de diferentes áreas se confrontam".

Nesta primeira emissão, foi Fanny Rodrigues a grande vencedora. Uma vitória que deixou a apresentadora de 'Somos Portugal' radiante.

"Sou do verbo ir. Hoje e sempre! E também gosto de sair da minha zona de conforto! Mas daí a ganhar a primeira batalha do 'Betclic Mano a Mano', nunca pensei", escreve Fanny ao partilhar com os seguidores do Instagram as melhores imagens da sua participação.

Leia Também: Fanny Rodrigues mostra-se nas gravações de 'Festa é Festa'