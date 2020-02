Depois de ter participado numa das emissões do 'Dança com as Estrela', da TVI, em 2013, Fanny Rodrigues regressa ao programa já no próximo domingo, novamente como convidada.

Uma novidade que a ex-concorrente da 'Casa dos Segredo' partilhou na sua página do Instagram.

"2013. Fui ao 'Dança com as Estrela' como convidada. Dancei cha cha cha! Este domingo, regresso! Algum palpite do estilo que vou dançar? Aproveito para dizer que estou toda nervosa", escreveu aos fãs.

