A fazer parte do 'Dança Com As Estrelas' desde que o programa estreou na TVI, Pedro Teixeira decidiu falar aos fãs sobre o regresso do formato às noites de domingo.

"Fui concorrente na primeira edição e nunca mais larguei a dança. Voltei aquele palco para apresentar e com a mesma energia. Quero dar os parabéns aos nossos corajosos concorrentes que fizeram desta estreia uma das mais competitivas de todas as edições. Vocês fizeram um trabalho impressionante! Parabéns", começou por dizer o ator e apresentador na sua página do Instagram, onde elogiou todos os que fazem parte do programa, sem esquecer os jurados.

"Cifrão, a assumir o comando da mesa como nos habituou ao longo de todas as edições, um clássico", acrescentou, destacando de seguida a também jurada Jessica Athayde, que foi bastante criticada nas redes sociais.

Na publicação, Pedro elogiou a prestação da colega e amiga. "Jessica, uma estreante, linda, leve, divertida, e sem papas na língua. Conheço-a há muitos anos e acreditem, tem um sentido de humor único. A Jessy tem muito para nos dar e vai ser uma surpresa para todos. Sr. Alberto, um cavalheiro, educado, carismático, divertido e muito exigente, é a cereja no cimo do bolo. Estes três também estão de parabéns! Isto promete", continuou.

Pedro teceu ainda algumas palavras carinhosas à companheira televisiva, Rita Pereira, que está a seu lado na apresentação do programa.

"A minha companheira do dança está cada vez melhor, está como peixe na água. É muito bom poder partilhar isto contigo", escreveu.

A última mensagem foi para os dançarinos e a todos os que acompanharam o programa. "Uma palavra ainda para todos os dançarinos que são peças vitais deste programa, vocês também são estrelas! O dança teve de tudo, excelentes atuações, momentos hilariantes, momentos emocionantes e momentos de extrema beleza, e é por isto tudo que foi tão bom, é por isto que é tão especial fazer televisão em direto! É por isso que amo o que faço! Obrigado a todos vocês que acompanham e vibram connosco, muito obrigado", rematou.

