Este domingo, dia 16, Jessica Athayde estreou-se como jurada no programa da TVI 'Dança com as Estrelas'. Contudo, a prestação da atriz neste papel acabou por correr de forma inesperada, uma vez que foi alvo de duras críticas nas redes sociais por causa das pontuações altas que deu aos concorrentes.

Hoje, Jessica reagiu ao assunto, através de uma publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Depois de ser alvo de tantas críticas por ter dado pontuações altas ontem, quero que percebam que além de saber de antemão que ninguém ia sair, quis motivar todos para a próxima gala", começa por justificar.

"Li serenamente todas as vossas críticas, as positivas e as negativas e como gosto muito de evoluir e aprender, agradeço-vos cada palavra e prometo pensar em cada uma delas e dar o meu melhor", promete.

"A minha postura como jurada será sempre mais terra-a-terra e emocional... para julgar a parte técnica e de quem realmente percebe de dança estou muitíssimo bem acompanhada pelo Sr. Alberto e Cifrão", adianta.

"Sei bem os nervos que se sentem na primeira gala e como ex-concorrente quis apoiá-los e motivá-los para que venham com a pica toda na próxima semana. Foi isso que eu quis fazer.Motivar!", completa.

