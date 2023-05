Esta semana, Fanny Rodrigues revelou nas redes sociais que o seu namoro com o operador de câmara Jorge Frade, que foi oficializado no passado mês de março, tinha terminado. "Cada um segue o seu rumo", notou a apresentadora do 'Somos Portugal' nas stories da sua conta de Instagram, sublinhando que o relacionamento entre ambos passaria a ser profissional.

Após a notícia surgir em público, a comunicadora viajou até à Madeira, destino onde tem estado refugiada.

Por lá, conforme revelou no Instagram, conheceu um fã muito especial, o "Sr. José, de 88 anos" que a "abraçou como se fosse da família".

Esta quinta-feira, 25 de maio, Fanny partilhou novas imagens no destino, tendo sido muito elogiada pelos mais de 500 mil seguidores que tem na plataforma.

