Se havia dúvidas quanto ao relacionamento de Fanny Rodrigues e Jorge Frade, eis que todas elas foram dissipadas com as mais recentes publicações do casalinho nas redes sociais. Depois do operador de câmara ter partilhado imagens de "dias felizes" passados a dois, eis que agora foi a vez da apresentadora do 'Somos Portugal'.

Nas stories da sua página de Instagram, a comunicadora partilhou com os seguidores uma montagem de fotografias na qual ambos posam bastante cúmplices.

Recorde-se que no final do mês de maio, Fanny revelou que o romance teria terminado. No entanto, semanas mais tarde, os dois quiseram voltar a dar uma nova oportunidade ao amor.



© Instagram - Fanny Rodrigues