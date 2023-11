Jorge Frade publicou no Instagram um vídeo do seu regresso a casa e a apresentadora do 'Somos Portugal' destacou as imagens na sua página.

Fanny Rodrigues já tinha desmentido os rumores de uma suposta separação de Jorge Frade, mas voltou a mostrar que estão juntos e felizes. O operador de câmara da TVI gravou um vídeo que mostra o seu regresso a casa com Fanny à sua espera e feliz por o ver. As imagens foram depois destacadas na página da apresentadora do 'Somos Portugal'. Veja o referido vídeo na galeria. Leia Também: Fanny Rodrigues: "Não vou embora e a minha relação não acabou"