Fanny Rodrigues assinalou na sua página de Instagram a entrada do filho na escola. O pequeno Diego, de seis anos, vai começar agora o seu percurso escolar.

Nas stories da sua página de Instagram, a apresentadora do 'Somos Portugal', da TVI, publicou um vídeo do menino a sair de casa pela primeira vez para ir para a escola com a mochila às costas.

Às imagens, a mamã juntou o pequeno discurso que teve com o menino neste momento. "Mamã, já sou grande?! És filho. És muito grande". Veja o vídeo na galeria.

