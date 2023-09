Fanny Rodrigues já se encontra no Norte, onde mais logo conduzirá mais uma emissão do 'Somos Portugal', da TVI.

Quem também irá fazer parte do programa, embora atrás das câmaras, é Jorge Frade, o namorado da apresentadora, e logo pela manhã os dois mostraram-se juntos a tomarem o pequeno-almoço no hotel.

Foi lá que, divertidos, se filmaram enquanto brincavam. Fanny gravou o companheiro com um filtro que lhe alterava a cara, com Jorge a dizer o seguinte: "Não me vais meter com essa fronha, pois não?".

"É muito bom rapazinho mas chato", atirou depois Fanny, ainda a brincar.

