Carina Rodrigues lançou esta sexta-feira, dia 8 de setembro, o tema 'Saudade'. O videoclipe da música já está disponível no YouTube e esta novidade foi dada a conhecer no 'Dois às 10', da TVI.

Ao receber a irmã de Fanny Rodrigues, antes de esta cantar a nova música no programa, a apresentadora Maria Botelho Moniz fez questão de dizer: "Vais calar tanta gente, Carina, mesmo. Acho que há muita gente que vai meter a viola no saco e vai ficar muito surpreendido com o que aí vem".

Carina Rodrigues revelou ainda que deixou a Suíça e vai agora viver em Portugal. Inicialmente, diz, veio de férias para estar com a família mas depois já não regressou à Suíça.

Ainda durante a presença no 'Dois às 10', Cláudio Ramos aconselhou: "Tu tens que saber rodear-te da pessoa certa. Tens que aprender a dizer não para que não estragues aquilo que vamos ver aqui. Isto se for bem feito e no caminho certo, vai-te levar muito longe".

Nesta nova fase da sua vida, Carina não deixa de lado o desejo de construir carreira no mundo da música, destacando que "quer trazer cultura e variedade".

Siga o link

Leia Também: Irmã de Fanny Rodrigues lança videoclipe. Eis as primeiras imagens