Fanny Rodrigues impressionou os seguidores do Instagram com a sua excelente forma física. A apresentadora de 'Somos Portugal', da TVI, mostrou as suas curvas numa fotografia em biquíni.

"Parar. Respirar e Recomeçar", pode ler-se na recente partilha de Fanny, através da qual mostra os melhores momentos da sua mais recente 'escapadinha'.

A antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' não revelou, contudo, em que local se encontra nem se estará na companhia do namorado - o operado de câmara Jorge Frade.

Clique para o lado na partilha abaixo para ver as imagens:

Leia Também: 'Ex' de Fanny Rodrigues fala sobre a relação com a apresentadora