Fanny Rodrigues mantém uma relação muito próxima com a família, sobretudo com o avô. Nas stories da sua página de Instagram, a apresentadora do 'Somos Portugal' não conteve as lágrimas ao mostrar em vídeo o presente que este lhe ofereceu.

"Virou-se para mim e disse: 'toma, rapariga. É uma lanterna porque às vezes andas aí a conduzir sozinha e podes precisar disto de noite'", explica Fanny, visivelmente emocionada.

Poderá ver a gravação na galeria.

Leia Também: Fanny Rodrigues submete-se a novo procedimento estético e exibe resultado