Fanny Rodrigues marcou presença na emissão especial de sábado, 4 de março, do programa 'Dois às 10', da TVI. Em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, a apresentadora assumiu o namoro com um homem 16 anos mais velho e ainda recordou o seu percurso na televisão.

Ao falar sobre a vida de emigrante, uma vez que passou diversos anos com os pais na Suíça, a comunicadora admitiu que a determinada altura do seu percurso esteve quase a voltar.

"Em 2013 estava lá [na Suíça] e estava pronta para lá ficar outra vez, voltar a ser assistente dentária, quando me surgiu um convite", contou.

Fanny Rodrigues tronou-se conhecida quando há 12 anos entrou na 'Casa dos Segredos'. Depois de várias experiências como empresária e algumas aventuras televisivas, a jovem conseguiu a oportunidade com que sempre sonhou. Atualmente, Fanny é uma das apresentadoras do programa 'Somos Portugal'.

