A PokerStars está a preparar um evento solidário, com data marcada para o próximo sábado, 9 de maio, às 19h. Trata-se de um torneio de poker online, Stars CALL for Action - Powered by PokerStars, que vai reunir uma série de celebridades.

Uma iniciativa que se destina a ajudar várias associações de solidariedade social, com o objetivo de dar a mão a quem mais precisa nesta altura em que o mundo está a lutar contra a pandemia da Covid-19.

De acordo com a nota enviada às redações, o torneio será realizado na PokerStars e transmitido em directo na Twitch, Facebooke YouTube.

Os anfitriões do evento são James Hartigan e Lex Veldhuis, que vão acompanhar toda a acção das várias caras conhecidas. "Os espectadores também poderão contribuir para esta causa, através do botão 'Doar', na plataforma onde estiverem a acompanhar o live do evento", adianta a mesma nota.

Dirigido pelo ator Hank Azaria e o argumentista Andy Bellin, este evento conta com a confirmação de vários rostos conhecidos, entre eles Ricardinho, Edward Norton, Brian Koppelman, Amy Schumer, Bryan Cranston, Don Cheadle, Michael Cera, Jon Hamm, Jeff Garlin, David Schwimmer, Eric Bogosian, Jason Alexander, Brad Garrett, Michael Ian Black, Kevin Pollak, Tony Yazbeck, e Max Kruse.

"As celebridades que obtiverem melhor classificação, vão – em conjunto com a PokerStars - doar um valor de um milhão de dólares a uma instituição de solidariedade social à sua escolha. Metade do total deste donativo irá diretamente para a Care International – uma instituição de solidariedade social - em nome daqueles que participaram no evento, tal como todas as receitas doadas através da transmissão em directo. As doações para instituições de solidariedade social serão geridas pela Entertainment Industry Foundation, uma instituição de solidariedade social que cumpre com todos os requisitos de solidariedade BBB", explica o comunicado.

"Este evento é uma excelente forma de ajudar genuinamente quem precisa, ao mesmo tempo que se fica em casa e se está com pessoas de todo o mundo. Um jogo amigável de poker lembra-nos como costumava ser a vida antes, a qual esperamos retomarem breve", afirma Hank Azaria. "É uma forma de as pessoas interagirem por uma boa causa e de se divertirem ao mesmo tempo. A resposta tem sido realmente fantástica e confesso que, quando a PokerStars se disponibilizou desta forma, fiquei comovido. Esperávamos que investissem algum dinheiro, mas praticamente financiar tudo isto com um milhão de dólares, é incrível", acrescenta.

O comunicado indica ainda que a PokerStars vai dar aos fãs a oportunidade de jogarem contra as celebridades. "Dois campos - celebridades e jogadores - irão jogar até às respectivas mesas finais e juntar-se para o confronto final. As celebridades que forem eliminadas mais cedo serão adicionadas a um evento paralelo, no qual o vencedor irá direcionar 10% do valor total para solidariedade social", adianta a nota.

"Este evento começou como uma simples conversa entre a nossa equipa, o Hank, o Andy e a Entertainment Industry Foundation, como forma de criar entretenimento positivo e aumentar o apoio a causas críticas durante estes tempos desafiantes", afirma Rebecca McAdam Willetts, Diretora de Relações Públicas da PokerStars. "Ficámos entusiasmados por eles terem vindo até nós e por terem ficado impressionados com o ímpeto que o evento ganhou. Com as pessoas a utilizarem cada vez mais as nossas plataformas para se ligarem, competirem e se manterem socialmente seguras em casa, estamos encantados por mostrar como o jogo que amamos pode ser utilizado para aproximar as pessoas e fazer o bem,com o bónus adicional de surpreenderem alguns fãs de poker pelo caminho", acrescenta.

Por sua vez, Regina Miller, Conselheira Estratégica Principal da Entertainment Industry Foundation, disse: "Temos a honra de servir enquanto parceiros das celebridades para ajudar a angariar fundos - e iniciativa – neste contexto. Com a PokerStars a preparar o palco e o Hank e o Andy a liderarem o ataque, estamos ansiosos por uma noite divertida de angariação de fundos,para beneficiar pessoas de todo o mundo".

Leia Também: Millie Bobby Brown doa 17 mil euros para ajudar no combate à pandemia