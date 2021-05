É Dia da Mãe e várias caras conhecidas fizeram uso das redes sociais para prestar homenagens às mulheres que sentem como inspiração. Logo ao início do dia, os carinhosos tributos começaram a multiplicar-se através de fotografias, mensagens e até músicas.

José Carlos Pereira publicou uma fotografia da progenitora, Celeste, com o seu filho mais novo ao colo, o pequeno Tomás e dedicou-lhe palavras de amor e admiração. "A pessoa que me deu, e continua muitas vezes a 'dar vida'. Serão poucas as palavras para lhe dizer o quanto a amo, mas o sorriso dela ao ver os netos, e saber que ainda pode vê-los crescer faz me perceber, de que as coisas devem estar algures no caminho certo. Amo-te muito Celeste", escreveu.

Carolina Deslandes, por sua vez, assinalou a data com a sua arte e lançou a música 'São Rosas' em homenagem à mãe.

Também Raquel Strada não deixou o Dia da Mãe passar em branco nas suas redes sociais e destacou uma rara foto de ambas.

"Hoje, é dia de todas. Aqui está a minha. Podia dizer muita coisa e seria sempre pouco. Hoje, digo que adoro as gargalhadas que damos juntas. E fica um coração cheio por dizer. Aqui. A ela, já disse. Digo sempre", foram as palavras da atriz Luísa Ortigoso ao partilhar duas fotografias da progenitora.

