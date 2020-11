Celebra-se esta quarta-feira, 25 de novembro, o Dia internacional pela eliminação da violência contra as mulheres. Por isso, várias figuras públicas decidiram juntar-se a uma campanha que está a circular nas redes sociais.

"#campanha20/20 - Palmas da mão pela eliminação da violência contra as mulheres! As mãos, como um stop, mostram que nos importamos! Em Portugal, até agosto de 2020, foram assassinadas 20 mulheres e o terror não ficou por aqui! Até novembro de 2020, foram mais 10.30 mulheres assassinadas, maioritariamente pelos seus (ex)companheiros, (ex)namorados ou (ex)maridos; maioritariamente em contextos de intimidade e de violência doméstica. Desde 2004 já houve perto de 570 femicídios em Portugal: 35,6/ano; 2,9/mês. Em média, uma mulher assassinada de dez em dez dias. O terrorismo contra as mulheres não pode continuar impune! Exigimos o fim de todas as violências contra as mulheres e as mãos, como um stop, mostram que nos importamos! Em 2020 exigimos ação (também) contra a pandemia da violência contra as mulheres", lê-se na descrição da iniciativa.

Uma campanha criada pela ativista Francisca De Magalhaes Barros e que já juntou-se várias celebridades portuguesas, entre elas Ana Sofia Martins, Inês Herédia e Isabel Figueira. Veja as partilhas das famosas nas publicações abaixo:

Leia Também: Chrissy Teigen e John Legend juntos em iniciativa solidária