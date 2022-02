Jorge Corrula revelou a sua solidariedade para com o povo ucraniano perante o cenário de pânico que vive com a invasão russa.

Na noite desta quinta-feira, no final do primeiro dia da guerra no leste da Europa, o ator desabafou trançando um paralelismo com a tomada de posse do poder talibã no Afeganistão, em agosto do ano passado.

"'Sou pai afegão', tenho 'publicado' aqui desde que a população do Afeganistão foi desocupada por uns e ocupada, logo de seguida, por outros. Hoje sou pai ucraniano! Tudo isto tem um significado, apenas é significativo, vale o que vale, na prática não vale nada", começou por dizer.

"Famílias afegãs vão sendo esquecidas e mais famílias na Ucrânia esquecidas serão. Somos fugachos de boas intenções e não aprendemos nada, nada, com a História do séc. XX. A extrema direita cresce em Portugal e um extremista iniciou hoje, novamente, a guerra na Europa! A Intolerância cresce em toda a parte, em Portugal também, infelizmente", continuou.

E rematou: "Sou pai afegão, sou pai ucraniano, sou pai português. E é em ser 'Pai' que deposito a minha esperança, porque em 'Nós', não".

