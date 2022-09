Carolina Patrocínio aproveitou as temperaturas de verão que se fizeram sentir no último fim de semana e rumou ao Alentejo com a família.

Terminados os dias de descanso e na hora de voltar a Lisboa para dar início a mais uma semana, a comunicadora partilhou na rede social Instagram as imagens que registaram os melhores momentos desta 'escapadinha'.

Além de Carolina, dos quatro filhos e do marido, também Tiago Teotónio Pereira, a irmã Rita Patrocínio e a bebé do casal, Camila, estão em destaque nas fotografias - que pode agora ver na galeria.

