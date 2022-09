Carolina Patrocínio destacou na sua página de Instagram um momento muito especial que viveu no seu final do programa da SIC, 'What's Up? TV'.

A apresentadora foi surpreendida com a presença do filho e não podia ter ficado mais feliz. "O Edu! Veio mesmo ao programa da mãe", começou por dizer, muito sorridente.

"Sou a mãe mais babada do mundo, vejam esta perfeição da natureza, esta perfeição da mãe", acrescentou.

De recordar que Eduardo é o filho mais novo de Carolina Patrocínio com Gonçalo Uva. O casal tem ainda em comum as filhas Diana, Frederica e Carolina.

Leia Também: Carolina Patrocínio e filha vestem-se de igual. "Maravilhosas"