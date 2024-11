Carolina Patrocínio tem uma vida social muitíssimo ativa. Mãe de quatro filhos, com uma família numerosa e muitos amigos, a apresentadora desdobra-se para conseguir não faltar a nada.

"Cenas que encaixamos no fim de semana, sabe Deus como...", escreveu esta segunda-feira ao partilhar com os seguidores do Instagram as imagens do seu fim de semana super agitado.

Entre família, amigos, amor e trabalho, a apresentadora conseguiu tempo para tudo.

