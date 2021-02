O fim de semana, no que diz respeito à realeza, ficou marcado com uma notícia muito feliz. Meghan Markle e o príncipe Harry preparam-se para dar as boas-vindas a mais um bebé.

Logo após a novidade, o casal recebeu várias mensagens carinhosas a dar os parabéns, destacando a reação pública da família real britânica.

"A Sua Majestade, o Duque de Edimburgo, o Príncipe de Gales e toda a família estão 'encantados' e desejam-lhes o melhor", disse um porta-voz do palácio à revista People num comunicado, referindo-se especificamente à rainha Isabel II, ao príncipe Philip (os avós de Harry) e ao príncipe Carlos (o pai de Harry).

De acordo com a revista, a família real foi informada sobre a notícia da gravidez antes de esta ser anunciada publicamente.

Harry e Meghan já são pais do pequeno Archie Harrison, que vai completar dois anos em maio.

