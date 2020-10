Realiza-se esta sexta-feira, 16 de outubro, mais uma edição da entrega dos Prémios Princesa das Astúrias, em Oviedo. Os reis Felipe VI e Letizia, acompanhados pelas filhas, princesa Leonor e infanta Sofia, chegaram à cidade na tarde de ontem e o primeira aparição pública deu-se com a visita à antiga Fábrica de Armas de La Vega.

A grande cerimónia acontece hoje: Antes do almoço a família real vai receber os galardoados e ao final da tarde serão entregues as distinções, seguindo-se os discursos do rei e da princesa Leonor, herdeira ao trono..

Este ano, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, este ato oficial acontece Hotel Reconquista.

Confira na galeria as imagens da chegada da família real.

