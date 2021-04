Bernhard e Donatus, dois sobrinhos-netos do príncipe Filipe, estão a cumprir isolamento social em casa de um amigo em Berkshire.

Foi o biógrafo da realeza Robert Hardman quem deu conta da situação através de uma publicação na sua página de Twitter.

"Tenho o prazer de informar que as famílias das irmãs do duque, que ele amava profundamente (e vice-versa), representarão um décimo dos enlutados no sábado. Sem serem convidados para o seu casamento em 1947, eles estarão lá no final como ele queria", afirmou.

Além dos sobrinhos-netos, também o príncipe Harry viajou para o Reino Unido para se juntar à família real neste momento de dor.

O príncipe Filipe morreu na passada sexta-feira, aos 99 anos. O desejo do duque de Edimburgo vai ser cumprido e as cerimónias fúnebres vão ser restritas ao núcleo mais chegado de familiares e amigos.

O último adeus ao marido da rainha Isabel II acontece este domingo, dia 17, no Castelo de Windsor.

