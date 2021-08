A família de Rogério Samora voltou a usar as redes sociais para partilhar uma nova atualização sobre o estado de saúde do ator. Carlos Samora, primo do ator, esteve esta quarta-feira, 11 de agosto, no hospital para visitar o rosto das novelas da SIC.

"Mais uma visita à UCI [Unidade de Cuidados Intensivos] Cardio do Hospital Fernando da Fonseca para estar perto do Rogério Samora. Apertar-lhe a mão, falar com ele e com a Equipa que o assiste e para a qual expresso desde já o meu agradecimento pelo excelente trabalho que fazem para tentar a sua recuperação, para podermos voltar a ver o Rogério alegre e bem disposto", começa por ler-se na mensagem à qual o primo do ator voltou a juntar uma fotografia que comprova a sua visita ao hospital.

"O estado de saúde continua com prognóstico reservado, mas vamos ter fé e acreditar que tudo vai correr bem", adianta ainda, mostrando-se esperançoso numa possível recuperação.

Quanto à cadela de Rogério Samora, entregue para já a uma tratadora, Carlos garante que Roca e os amigos "aguardam ansiosamente" pelo regresso de Rogério.

Rogério Samora, de 62 anos, foi internado no hospital depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor, Amor'. A notícia que dava conta do internamento do ator foi confirmada pela SIC a 20 de julho deste ano.

