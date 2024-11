Depois de ter passado vários dias internada no hospital, a ex-participante do programa da SIC 'Amigos Improváveis', Fernanda Pereira, recorreu novamente às redes sociais para fazer uma atualização sobre o seu estado de saúde.

"No dia 30 de outubro cheguei à minha terra (vila de Pereira) para enfeitar a campa dos meus pais. Às quatro da manhã, deparei-me com uma dor no peito sufocante. A morte passou por mim", confessou.

"Depois de perder os sentidos", Fernanda Pereira foi transportada para o hospital da Universidade de Coimbra, onde foi diagnosticada com tromboembolismo pulmonar.

"Vim para casa com repouso absoluto e também sem visitas, para minha proteção. Obrigado, por todas as palavras de conforto e toda a vossa preocupação", completou, deixando o seu profundo agradecimento por todas as mensagens de carinho que tem recebido nos últimos tempos.