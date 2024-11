Foi novamente através da sua página de Instagram que Fernanda Pereira falou aos seguidores e atualizou sobre o estado de saúde.

"A minha vida presa pelos fios... Meus amigos do Instagram e Facebook, não tenho possibilidade física de responder a cada um de vós. Mas, como vos prometi, irei informando sobre o meu estado de saúde. O meu problema é de muita gravidade. Mas todas as manhãs agradeço a Deus por acordar", começou por dizer numa nova publicação que fez este domingo, dia 10 de novembro.

"Quantas vezes não se pode escolher o sabor que queremos da vida. O meu propósito é seguir com fé, o que Deus me destinou. Também percebi que a vida é tão bela e nós não aproveitamos. Tenho noites que os meus sonhos são procurar as chaves do céu. E enviar no meu sonho um recado... Preciso de saber de ti, minha querida mãe. Sei que onde estás tens um lugar guardado para mim. Mas, além de tudo, tenho a minha família que está a sofrer muito. Obrigada por cada palavra de conforto de todos, e são muitos", acrescentou.

Na mesma partilha, Fernanda Pereira deixou ainda um agradecimento a toda a equipa médica. Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Ex-participante de 'Amigos Improváveis' revela que está internada