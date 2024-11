Fernanda Pereira, ex-concorrente de 'Amigos Improváveis', da SIC, revelou na sua página de Instagram que está internada no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. "Estou com um problema grave", informou no fim de semana.

"Para os meus amigos saberem de mim... Para os inimigos, não sorriam de satisfação porque o hospital está cheio de camas e o cemitério cheio de lugares. Isto é uma reflexão para os mais maldosos. Eu sei que os há", escreveu.

"Agora, um agradecimento aos grandes profissionais de saúde que tenho ao meu lado. [...] Fora de série. Funcionários públicos de verdade, como eram nos anos 80. Não esquecendo a minha família, que foram de uma gratidão intensa", acrescentou.

Na mesma publicação, disse ainda: "Estou grata ao Hospital da Universidade porque foi exatamente na Universidade que o meu problema se desenvolveu, então tem de ser a própria instituição hospitalar a cuidar de mim. A todos os meus amigos, vou mandando notícias. E as minhas desculpas de não ter respondido a ninguém... Porque não tenho condições físicas para o fazer. A vossa amizade é da máxima importância para mim".

"[...] Tenho dois anjos no céu que me estão a ajudar e é com a sua força que me estou a aguentar", pode ainda ler-se na mesma partilha.

Numa outra publicação, explicou que "está com um prognóstico reservado". "Quando souber de mais alguma coisa, revelarei. Por enquanto, cá vos vou dando notícias, até poder... Mas com as vossas palavras de conforto, com a vossa amizade, vou lutar contra tudo e conseguir sobreviver... Deus não vai permitir que as minhas filhas fiquem desamparadas na vida como eu fiquei. Tanto chorei com 27 anos [quando] perdi a minha querida mãe", escreveu.

"Hoje é ela que me dá o ombro onde choro. E sei também que ela, junta com Deus, me irá tirar destas trevas em que estou. Mas tenho aqui grandes profissionais de saúde que fazem falta em todo o país", acrescentou.

