Cardi B recorreu à sua conta de Instagram para avisar os fãs de que está hospitalizada e que não poderá atuar no próximo fim de semana.

"Estou tão triste por partilhar estas notícias, mas tenho estado no hospital nos últimos dois dias a recuperar de uma emergência médica e não poderei atuar no ONE MusicFest. Parte-me o coração não poder ver os meus fãs este fim de semana e gostava mesmo de poder marcar presença. Gang Bardi - obrigada por perceberem e voltarei melhor e mais forte brevemente. Não se preocupem. Amo-vos", escreveu a cantora num comunicado partilhado esta quarta-feira, dia 23 de outubro.

