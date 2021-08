O primo de Rogério Samora, Carlos Samora, usou nas últimas horas as suas redes sociais para fazer uma nova atualização sobre o estado de saúde do ator.

"Como o Rogério Samora disse na peça que passou no teatro D. Maria II a Vida é uma 'merda'", começa por ler-se na referida publicação, que esclarece que Rogério, de 62 anos, continua internado no hospital em estado grave.

"Hoje foi dia de dose dupla hospitalar, mas ainda houve tempo para dar um salto e ver a ROCA [cadela de Rogério Samora] com os amigos e chegar a tempo à visita", conta, confirmando as notícias que adiantavam que a cadela de estimação do ator da SIC estaria ao cuidado de uma tratadora num espaço indicado para o efeito.

O primo de Rogério Samora mostra ainda na sua publicação uma fotografia do comprovativo da visita que fez ao ator no hospital esta segunda-feira.

Carlos conta ter falado com médico assistente que lhe terá dito que "a situação não está fácil, mas o estado de saúde do Rogério está estável e continua com prognóstico reservado".

"Vamos continuar a ter fé e esperar. Que o dia de amanhã nos traga boas notícias e respeito", pede por fim o familiar do ator.

Rogério Samora, recorde-se, foi internado no hospital depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor, Amor'. A notícia que dava conta do internamento do ator foi confirmada pela SIC a 20 de julho deste ano.

