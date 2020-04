Luís Maia usou esta quarta-feira as suas redes sociais para dividir com os seus seguidores a dor que lhe aperta o coração. O repórter do programa de Cristina Ferreira chora a morte da prima.

"Ontem perdi uma prima. A Sónia lutou longamente, como uma heroína, contra o cancro. Anteontem, animada, fazia planos para o futuro. No dia a seguir deixou de respirar, deixou de sofrer", começou por lamentar o jornalista, que devido à pandemia do novo coronavírus não teve oportunidade de abraçar a família neste momento de dor.

"Os tempos que vivemos são tão estranhos que nem pude dar um abraço à minha tia, nem ao meu primo. Descansa em paz", completou.

