A família de Sara Carreira acaba de cumprir um desejo da cantora. Nas últimas horas, lançou uma canção que a artista tinha gravado pouco antes de morrer e que tinha intenção de editar este mês. A balada "Leva-me a viajar", com letra de Ivo Lucas e Sara Carreira, passa também a ser o hino da associação que os herdeiros criaram para perpetuar a memória da intérprete, falecida num acidente de viação no passado dia 5 de dezembro, na A1. O vídeo promocional da canção é apresentado esta tarde, às 17h00.

O dia 21 foi simbolicamente escolhido pela família "numa analogia direta à idade da cantora", revela a Associação Sara Carreira em comunicado de imprensa. A artista tinha feito 21 anos pouco mais de um mês antes do fatídico acidente. "É um tema repleto de emoção e coração", refere ainda o documento. O vídeo de "Leva-me a viajar" é uma homenagem dos amigos à jovem cantora. "Gravado num ambiente de união, teve a simplicidade da praia, o azul do mar e a serra da Arrábida como cenários", informa.

"Na ocasião, a família da Sara fez questão de se juntar ao grupo de amigos para prestar mais um tributo à cantora", revela ainda o comunicado. Molly, a cadela da intérprete de "Vou ficar", que surgiu ao lado de Tony Carreira na entrevista que o cantor deu a Manuel Luís Goucha, exibida na TVI, também surge no excerto da gravação revelado nas redes sociais da instituição. Nascida a 21 de outubro de 1999, Sara Carreira, tinha lançado a marca Éssê, em parceria com a estilista Micaela Oliveira, no dia do último aniversário.