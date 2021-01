Depois de Katia Aveiro ter revelado no Instagram, esta segunda-feira, que tinha viajado para Turim, Itália, para estar com o irmão mais novo, Cristiano Ronaldo, agora foi a vez de Elma mostrar que também está com a família.

Na sua página de Instagram, Elma Aveiro publicou uma fotografia em que aparece junto de CR7. "Não há maior amor que este. Família abençoada. Amo tanto, tanto, tanto", escreveu na legenda da imagem.

Nas stories, a irmã do craque português partilhou outras imagens, entre elas uma fotografia em que aparece com o filho mais velho de Ronaldo, Cristianinho. Veja tudo na galeria.

