Com o tão aguardado '007: Sem Tempo Para Morrer', Daniel Craig despede-se de James Bond, o agente secreto ao qual já deu vida em quatro filmes.

Apesar de o lançamento do filme ter sido adiado devido ao surto do novo coronavírus, a verdade é que a quando do seu lançamento este marca o fim de uma era nos filmes de James Bond. Motivo pelo qual preparámos para si uma galeria com factos curiosos sobre Daniel Craig enquanto o agente secreto mais famoso do mundo.

Leia Também: Quarentena: As fotos que marcaram o fim de semana (em casa) dos famosos