O filho mais velho de Fábio Assunção, João Assunção, recorreu ao Instagram para celebrar publicamente o aniversário da madrasta, Ana Verena, que completou 28 anos esta quarta-feira.

Ao lado de uma fotografia da família, João escreveu: "Aniversário da Ana Verena hoje! Entrou para a família e faz-nos muito bem! Aproveita o teu dia".

Recorde-se que João é fruto do casamento terminado do ator brasileiro com a modelo e empresária Priscila Borgornovi. Fábio Assunção é também pai de Ella Felipa, da relação com Karina Tavares.

Recentemente, no passado mês de abril, o ator e Ana Verena deram as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Alana Ayo.

