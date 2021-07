Esta quarta-feira, 14 de julho, é um dia muito especial para Ana Garcia Martins.

A filha mais nova da influencer, Benedita, completa três anos de vida, data que destacou através de uma publicação no Instagram: "Três anos da miúda mais fixe de sempre".

Recorde-se que a menina é fruto do anterior casamento da 'Pipoca Mais Doce' com Ricardo Martins Pereira, conhecido como o 'Arrumadinho'.

Aliás, também este fez uma dedicatória a Benedita na sua conta de Instagram: "Foi há exatamente três anos que vi esta coisa minúscula pela primeira vez. Mais ou menos por esta hora, por volta das oito da manhã. Nasceu com dois quilos, mas perdeu peso depois disso.

Esteve duas semanas no hospital, ligada a uma série de tubos e cabos. Foram dias de emoções mistas, em que tinha ali aquela coisinha mínima, frágil, dentro de uma redoma, em que durante vários dias não se podia tocar, senão fazendo uma festinha num pé ou numa mão, passando o braço por dentro de um buraco próprio.

Todos os dias ia e vinha para o hospital com o coração nas mãos. Ficava lá de manhã até às oito da noite sentado numa cadeira de plástico (só havia um cadeirão e uma cadeira nesta sala dos prematuros) a ouvir uma máquina a apitar e a Benedita ligada aos tubos e cabos. A 29 de julho foi finalmente para casa.

Hoje, é um pequeno diabrete, mas é também a coisa mais linda do mundo e a menina do papá. Mas vejam como já aqui, com dias, ela destruía corações", escreveu.

Note-se que o ex-casal são ainda pais de um menino, Mateus.

