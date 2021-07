Na fase final do divórcio com Ricardo Martins Pereira, Ana Garcia Martins está determinada em seguir com a sua vida em frente e em voltar a encontrar o amor. A digital influencer, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', contou no último episódio do seu podcast 'Separados de Fresco' que teve um date.

Questionada por David Cristina, com quem partilha o podcast, se o homem em questão era "física e intelectualmente atraente", Ana Garcia Martins afirmou que sim e que era "gostosíssimo".

Confessando que "havia possibilidade, na sua cabeça, de haver envolvimento físico", Ana Garcia Martins contou que tal "não se concretizou". "Podia ter sido [uma experiência] tão boa", lamentou.

Apesar do encontro não ter evoluído para algo íntimo, 'Pipoca' afirmou que está "contente" e quis deixar claro que "continua disponível". "Que isso fique bem esclarecido", rematou.

Recorde-se que Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira estiveram juntos 12 anos e têm dois filhos em comum - Mateus e Benedita.

O blogger, conhecido como 'O Arrumadinho' assumiu recentemente o namoro com Sara Veloso. Atualmente, o casal está de férias no México.

