Josh Groban recebeu a ordem de restrição, de cinco anos, contra uma fã, Shawna Marie Laing, após constantes perseguições e ameaças.

Em junho, o cantor, de 39 anos, já tinha obtido uma medida cautelar temporária contra Shawna, que supostamente perseguia e ameaçava o artista desde 2011, como relata o TMZ.

Este pedido foi estendido por cinco anos, até 27 de agosto de 2025, e Laing tem de ficar a pelo menos 100 metros de distância de Groban, da família do cantor e da namorada do mesmo, Schuyler Helford, de 29 anos, com quem está junto desde 2017.

