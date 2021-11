Na manhã desta quinta-feira, 18 de novembro, Diana Chaves leu em direto um e-mail que foi enviado para o programa 'Casa Feliz', no qual uma admiradora de João Baião lhe agradeceu um gesto do apresentador, na altura em que este fez uma viagem de comboio até ao Porto e em direto.

"Peço o favor de fazerem chegar esta mensagem de enorme agradecimento ao senhor João Baião que ontem, às 10h da manhã, e estando a fazer o seu trabalho na estação de Campanhã, interrompeu o trabalho para me ajudar com as malas, uma vez que eu sozinha não as consegui atirar do comboio para o cais, apesar de ter outros passageiros atrás à espera da sua vez de sair e que nada fizeram", relata.

"Só reparei que era ele no cais e fiquei tão admirada que nem lhe agradeci com um simples obrigada que me ficou a pesar na consciência. Este gesto, tão simples, é para reforçar o que nos transmite na TV: uma pessoa com um enorme coração, sensibilidade e educação. Um grande beijinho para ele e um muito obrigada", completa.

Emocionado e de lágrimas nos olhos, Baião respondeu: "Muito obrigado, mas não era preciso".

Confirmando o caráter do comunicador, o Dr. Almeida Nunes, que estava presente no momento, acrescentou: "Esta particularidade do João de ser um ser humano com muito altruísmo e amor pelo próximo é o ADN daquilo que precisamos para a humanidade".

Veja aqui o momento.

