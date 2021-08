Sempre foi alvo de muita(s) polémica(s) em vida e, mesmo depois de morto, continua a dar (muito) que falar. Kathleen Roberts, uma médium norte-americana, afirma que casou com o fantasma do artista e garante que o popular cantor, compositor, produtor discográfico e bailarino, falecido em 2009 em Holmby Hills, em Los Angeles, na Califórnia, nos EUA, se serve do seu corpo para cantar e para se alimentar. "Ele adora comer através de mim. Adora bolachas", revelou em entrevista ao site Longevity.

"E diz muitas asneiras. Enquanto antiga fã dele, nunca imaginei que ele fosse assim", acrescenta ainda. "Ele está sempre comigo. Gosta de ir comigo à casa de banho e gosta de interagir quando me estou a maquilhar", assegura Kathleen Roberts. "Ele não gosta que lhe toquem e, por vezes, assusta-me. Tenho visões de aranhas e de cadáveres quando o tento beijar ou quando faço avanços para um relacionamento mais físico", garante a médium. "Não quer ter sexo comigo mas usa-me para dançar e cantar", refere.

No vídeo da entrevista, Kathleen Roberts, que diz ser a reincarnação da popular atriz norte-americana Marilyn Monroe, fala também do gozo de que tem sido alvo nas redes sociais na sequência das afirmações que faz. "O Michael tem-me ajudado a lidar com os stresses da fama online", afiança. "Sinto-me especial por ele me ter escolhido", confessa a norte-americana. Nascido a 29 de agosto de 1958 em Gary, no Indiana, o popular e polémico artista vendeu mais de mil milhões de discos ao longo da vasta carreira.